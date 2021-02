Bayern Monaco campione del mondo: un gol di Pavard abbatte il Tigres

Il Bayern Monaco ha superato in finale il Tigres e si è laureato campione del mondo: decisivo un gol nella ripresa di Pavard

Il Bayern Monaco si è laureato campione del mondo. Il club baverese ha superato in finale i messicani del Tigres grazie ad un gol nella ripresa di Benjamin Pavard, inizialmente annullato dal VAR. Cross di Kimmich per Lewandowski, Guzman esce per anticipare il polacco e la palla finisce al terzino francese che si trova la porta spalancata e deve solo spingere in rete.

Gol inizialmente annullato per una posizione di fuorigioco di Lewandowski, ma il VAR ha fatto tornare l’arbitro sui propri passi. Bayern Monaco che ha quindi conquistato il sesto titolo stagionale, eguagliando il record del Barcellona di Guardiola nel 2009.