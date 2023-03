Bayern Monaco, Cancelo accoglie Tuchel: «Mi ha fatto perdere una finale di Champions in passato...»

Joao Cancelo, terzino del Bayern Monaco in prestito al Manchester City, ha parlato dell’imminente esonero del tecnico Nagelsmann

Joao Cancelo, terzino del Bayern Monaco in prestito al Manchester City, ha parlato allla stampa al termine della sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo tra Portogallo e Liechtenstein dell’imminente esonero del tecnico Julian Nagelsmann.

PAROLE – «Ho saputo solo adesso di quanto accaduto a Nagelsmann, vorrei ringraziarlo perché è stato lui a volermi a Monaco. Per quanto riguarda Tuchel, mi ha fatto perdere una finale di Champions in passato e spero che stavolta me la faccia vincere».