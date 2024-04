Bayern Monaco, clamoroso ritorno: si lavora per Nagelsmann

L’addio anticipato di Tuchel al Bayern Monaco ha aperto la caccia al suo successore: l’ipotesi più accreditata porta a Nagelsmann

L’esperienza di Tuchel al Bayern Monaco è stata tutt’altro che memorabile. A fine stagione, il tecnico ex Chelsea saluterà la Germania e la società bavarese andrà per forza di cose a caccia del sostituto.

Secondo Fabrizio Romano, il favorito è Julian Nagelsmann con alcuni contatti gi avviati per approfondire la situazione. Segue Roberto De Zerbi, ma oltre ad un semplice conversazione non c’è stato altro con l’attuale tecnico del Brighton.

Un altro candidato è Ralf Rangnick, anche se come detto a livello di preferenze non c’è storia: Nagelsmann, probabilmente esonerato con poca lucidità, è in cima alla lista.