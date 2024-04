Bayern Monaco, i bavaresi vincono ma perdono Coman: le ultime

Il Bayern Monaco batte il Colonia per 2-0 grazie ai gol di Guerreiro e Muller. Coman si ferma e salta la Champions

In Bundesliga il Bayern Monaco vince contr il Colonia per 2-0 arrivando a quota 63 punti in attesa dello Stoccarda. I bavaresi, dopo un inizio molto difficoltoso, domina in lungo e in largo colpendo due pali nel primo tempo.

Nella ripresa reti decisive di Guerreiro e Muller rispettivamente al 65′ e 93′, ma la nota stonata rimane l’infortunio di Coman. All’inizio si è temuto il peggio anche se alla fine sembra essere un problema muscolare. Fatto sta che salterà in ogni caso la sfida di Champions League contro l’Arsenal di Arteta.