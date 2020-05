Bayern Monaco, Klose: «Non vedo l’ora di fare il vice» – VIDEO

Miroslav Klose è pronto a cominciare la sua nuova avventura come vice allenatore del Bayern Monaco. Le sue parole

Miroslav Klose ha parlato dopo la nomina a vice allenatore del Bayern Monaco. Incarico che l’ex Lazio coprirà a partire dal 1 luglio. Queste le sue parole.

«È una bella sensazione. Come allenatore dell’Under 17 ho appreso molto e conosciuto i talenti del club. Sono sempre stato contatto con Hansi Flick. Lui mi ha chiamato e mi ha chiesto se volessi lavorare con lui. Non c’è voluto molto per essere pronto per questo ruolo».