Bayern Monaco, Nagelsmann: «Ci serve un nuovo portiere»

Le parole di Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, sulla situazione in porta dopo l’infortunio di Neuer

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato dal ritiro della squadra bavarese a Doha.

PAROLE – «Infortunio Neuer? Non è cambiato nulla, abbiamo il dovere di prendere un altro portiere ma la situazione sul mercato è complessa, ci sono anche altri club che cercano. Se però Ulreich dovesse infortunarsi, sarebbe complesso perché abbiamo solo ragazzi molto giovani alle sue spalle. Non hanno neanche un minuto nel calcio professionistico e noi nella seconda parte di stagione ci giocheremo tutto. Per me sarebbe bene che una decisione venisse presa, in qualsiasi direzione questa vada».