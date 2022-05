Bayern Monaco, nuova idea per l’attacco: Schick il dopo Lewa?

Schick potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate: il Bayern Monaco punta l’attaccante ceco come sostituto di Lewandowski

Patrik Schick potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate. Sull’attaccante ceco si è mosso il Bayern Monaco, che sta cercando l’erede di Robert Lewandowski.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo stagioni difficili passate in Italia (ad eccezione della prima), l’ex Samp e Roma si è ritrovato in Germania, tanto da attirare su di sè le attenzioni del top club bavarese.