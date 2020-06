Rummenigge: «Scudetto? Meglio la vittoria a porte chiuse che a tavolino»

Rummenigge esprime la propria soddisfazione per la vittoria del campionato sul campo seppur a porte chiuse piuttosto che a tavolino

Con la vittoria ottenuta ieri sera contro il Werder Brema, il Bayer Monaco ha conquistato il trentesimo titolo tedesco, l’ottavo consecutivo. Tramite una nota rilasciata sul sito ufficiale del club, Karl-Heinz Rummenigge ha espresso così la propria soddisfazione sull’ennesimo campionato vinto:

«E’ stata una stagione giocata in condizioni speciali che nessuno si augurava e che speriamo resti unica nel suo genere. Hansi Flick, il suo staff e la squadra hanno disputato una splendida seconda parte di stagione nonostante queste circostanze difficili, non solo per vittorie, punti e gol ma anche per il modo di giocare. Ai nostri tifosi vogliamo offrire trofei ma anche un calcio offensivo e ci siamo riusciti. In autunno eravamo a sette punti dal primo posto e da allora abbiamo vinto tutte le nostre partite. E anche se ci siamo laureati campioni in uno stadio vuoto, possiamo congratularci con noi stessi per questo risultato perché lo abbiamo ottenuto sul campo e non a tavolino come successo in Francia, qualcosa che per me è drammatico»