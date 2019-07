Bayern Monaco, Rummenigge: «Stipendi netti folli, guardate Griezmann!»

Il dg del Bayern Monaco Rummenigge esprime le sue perplessità riguardo agli altissimi stipendi percepiti dalle stelle degli altri campionati

Il dg del Bayern Monaco Rummenigge chiarisce che il club tedesco non intende emulare le offerte degli altri top club europei in termini di stipendi.

Ecco le parole alla Bild: «Sono molto preoccupato per gli stipendi pagati, soprattutto in Spagna, Inghilterra e Italia. Prendete Griezmann, che ha un ingaggio milionario netto a due cifre per ogni stagione. Tutto questo va raddoppiato, perché il Barcellona pagherà anche le tasse. Il Bayern non parteciperà a queste follie».