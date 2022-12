Bayern Monaco, Salihamidzic chiude: «Non faremo trattative per Gvardiol»

Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha chiuso la porta ad un eventuale arrivo di Gvardiol dal Lipsia

Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild.

PAROLE – «Non è prevista alcuna trattativa per un centrale di difesa. Siamo ben coperti con De Ligt, Lucas Hernandez e Upamecano che sono tre giocatori top. Abbiamo inoltre Josip Stanisic. Non faremo trattative per Gvardiol».