Bayern Monaco, Tuchel dopo il ko: «C’è molta delusione»

Le parole di Thomas Tuchel dopo la sconfitta del Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund: «É mancato tutto»

Il Bayern Monaco perde contro il Borussia Dortmund in una sconfitta che diventa decisiva per la vittoria della Bundesliga del Bayer Leverkusen: in conferenza stampa ha parlato così Thomas Tuchel. Di seguito le sue parole.

«Siamo molto delusi da come abbiamo giocato perché non riteniamo di aver portato in campo lo spirito necessario in nessun momento. Non abbiamo messo in campo le nozioni di base elementari necessarie per avere successo. Inoltre non siamo stati fortunati nei momenti chiave. Nel complesso, da parte nostra non si è trattato di una partita di alto livello. Era una partita nella media e ci siamo adattati. Ci è mancato ritmo, mordente e passione. Semplicemente non era abbastanza. Pensavamo di non rivedere più una partita del genere. Avevamo in mente qualcosa di completamente diverso, ma non l’abbiamo portato in campo»