Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Muller

Il Bayern Monaco, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Thomas Muller fino al 30 giugno 2025.

COMUNICATO – «L’FC Bayern ha prolungato il contratto di Thomas Müller per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2025. L’attaccante è entrato a far parte del club all’età di 10 anni dal TSV Pähl, passando attraverso le giovanili e facendo il suo debutto in prima squadra nel 2008».