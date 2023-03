Bayern, Psg, Real Madrid, Milan, Ajax: la caduta degli Dei

Le vincitrici degli scorsi campionati europei, Manchester City esclusa, hanno tutte perso: Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Ajax e Milan

Se non è un record, poco ci manca. Nel weekend, le 5 squadre campioni in carica sono tutte cadute nei loro tornei. Fa eccezione il Manchester City, che era impegnato in FA Cup e ha regolato con un set il Burnley, senza concedere un game (6-0). Per il resto, 5 ko abbastanza clamorosi, non tutti dello stesso peso e dello stesso significato, ma significativi il giusto per dire che in Bundesliga, Ligue 1, Liga, Serie A ed Eredivisie il vento è quanto meno molto diverso da quello che soffiava la scorsa stagione.

BAYERN MONACO

Sconfitto a Leverkusen, passando da un intervallo passato in vantaggio a una sconfitta determinata nella ripresa da due calci di rigore trasformati da Palacios. Si ritrova così scavalcato in classifica dal Borussia Dortmund, che affronterà all’Allianz alla ripresa dei tornei dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.

PSG

0-2 al Parco dei Principi con il Rennes, per quello che è un evento visto che davanti al suo pubblico non perdeva dal 3 aprile 2021. Il titolo dovrebbe essere sicuro col +7 sul Marsiglia, ma è davvero imbarazzante avvicinarsi alla conquista travolti dai fischi dei propri tifosi.

REAL MADRID

Perde il Clasico in maniera dolorosa, nei tempi di recupero per un gol di Kessie, mandato in campo da Xavi al posto di Sergi Roberto, anch’egli in gol. La chiave per aprire la fantastica difesa blaugrana non si è trovata (solo 9 gol incassati in 26 incontri e anche ieri la rete madridista se l’è fatta un giocata del Barcellona, Araujo). L’anno scorso i Blancos chiusero con un +13 sui catalani. Oggi ne accusano 12 di distacco: la Spagna si è capovolta.

MILAN

Debacle a Udine, quarto posto a rischio. Quel che vive Pioli è un paradosso: potrebbe vincere la Champions League, eliminando Napoli e magari Inter, oppure vedersi escluso dalla prossima perché due posti li occupano proprio loro.

AJAX

Alla prova dell’aggancio con il Feyenoord fallisce. Chiude l’intervallo sul 2-1, perde 2-3 e adesso la situazione si fa difficile, con 6 punti da recuperare in 8 giornate. Nelle quali il calendario è sulla carta favorevole alla prossima avversaria della Roma di Mou (altro sconfitto nel weekend de La caduta degli Dei).