Beckham: “Messi e CR7 all’Inter Miami? Se ci fosse la possibilità…” – VIDEO

David Beckham, presidente dell’Inter Miami, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti di mercato su Messi e Ronaldo. Ecco cosa ha detto sui due calciatori:

«Tutte le squadre del mondo vorrebbero Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In questo momento siamo felicissimi della nostra rosa e non vediamo l’ora di giocare e scendere in campo. Ma se avremo la possibilità di portare grandi giocatori a Miami lo faremo».