Belgio, Tedesco si sfoga: «Prima della partita è successo di tutto»

Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, su quanto è successo prima della partita contro l’Ucraina: «Cose mai viste»

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 del Belgio, il ct Domenico Tedesco in conferenza stampa si è sfogato circa le condizioni in cui è avvenuto il pre-partita per la sua squadra. Di seguito le sue parole.

«Siamo arrivati ​​allo stadio in circostanze mai viste prima. Ci è voluta un’ora per arrivare dall’hotel con una scorta della polizia. La strada era completamente libera, ma hanno rallentato fino a 20-25 km/h. Ogni semaforo era rosso. Avevo due minuti per fare un discorso di preparazione e abbiamo dovuto ridurre il riscaldamento. È incredibile, incredibile, incredibile… Tutto è permesso. Possiamo avere un ritardo di un’ora, ma non ritardare la partita di 15 minuti. C’erano laser che brillavano nei nostri occhi. Altre cose accadute nel corso della prima partita…ma ci siamo comunque qualificati, ecco perché sono così orgoglioso dei giocatori»