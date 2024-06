Belgio-Romania: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Al RheinEnergieStadion, la seconda giornata degli Europei tra Belgio-Romania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Belgio-Romania, valevole per la seconda giornata degli Europei.

PRIMO TEMPO

Inizia subito in discesa la gara dei diavoli Rossi: dopo pochi minuti Doku inventa con un dribbling, appoggia per Lukaku che fa la sponda per Tielemans che infila dal limite dell’area. La reazione rumena è quasi immediata: Dragusin su punizione dalla trequarti salta e di testa impegna Casteels. La gara è molto vivace e con il passare dei minuti viene fuori la qualità tecnica del Belgio, con De Bruyne in regia: Lukebakio e Doku sfiorano il raddoppio, trovando l’opposizone di Nita. Nel finale si rivede la Romania con Dragus, che spaventa la difesa attaccanto la profondità, ma salva Casteels in uscita.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Lukebakio, Lukaku, Doku. Ct. Tedesco.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila. Ct. Iordanescu.