Torino, anche Bellanova fa gli auguri al club: il messaggio dell’ex granata ora all’Atalanta – FOTO 

Raoul Bellanova non dimentica il suo passato al Torino e si prodiga nel fare gli auguri al club per il compleanno, ecco la foto dell’esterno dell’Atalanta

Quella di oggi è una giornata speciale, per il Torino come per Raoul Bellanova. Iniziando da quest’ultimo beh, il centrocampista esterno ora in forza dell’Atalanta è fresco di encomio (e che encomio) al Gran Galà del Calcio, dove è stato inserito nella miglior formazione della passata stagione. La Top 11 del campionato 2023-2024 di Serie A tanto per intenderci.

Mentre d’altro lato il battaglione granata, dove il funambolo di Rho ha militato lo scorso anno, compie ‘gli anni’. Ne sono passati 118 per l’esattezza da quando in una birreria di Via Pietro Micca (complice la comunione d’intenti tra l’allora Internazionale Torino ed un gruppo di dissidenti della Juventus) vedeva la luce la società calcistica piemontese per eccellenza, insieme ai bianconeri appunto.

Bene, come avrete ben intuito dal titolo, tra il novero – a dire il vero più che corposos – di giocatori ed ex giocatori ad aver ‘fatto gli auguri’ al Torino è rientrato anche Bellanova stesso. Il classe 2000 si è prodigato con un semplice ma per nulla scontato messaggio via social. D’altronde Instagram, e non da oggi, è divenuta la piattaforma per eccellenza per veicolare questo tipo di comunicazioni. Sul suo profilo ufficiale (che conta oltre 150 mila e una dozzina di seguaci) il numero 16 della Dea ha ripescato una sua foto in maglia granata, digitando in sovraimpressione ‘Auguri Torino’ con tanto di emoji a mo’ di cuore. Nulla di trascendentale sia chiaro, ma è quanto bastato per far ribalzare la storia su tutte le piattaforme del ‘tifo Toro’. Insomma, Bellanova non dimentica ed i fan apprezzano.

