Bellingham: «Il mio sogno è cambiare la storia dell’Inghilterra»

Jude Bellingham, centrocampista offensivo di Inghilterra e Real Madrid, sui suoi obiettivi con la nazionale

Jude Bellingham ha parlato a Sky UK degli obiettivi dell’Inghilterra in vista dell’Europeo.

BELLINGHAM – «So quante critiche avremmo ricevuto se avessimo perso due volte di fila. Queste partite vanno viste da una certa prospettiva, ci sono tanti ragazzi che hanno debuttato e con molti non avevamo mai giocato insieme. Abbiamo creato tante occasioni, io ne ho avuta una nella quale avrei dovuto e potuto segnare, oltre a un paio di tiri. Sono contento di aver segnato il pareggio, ma davvero avremmo dovuto vincere con tutte le occasioni create: la mia, quella di Foden, Mainoo… Sono state comunque due partite importanti verso l’Europeo. So che il vostro giudizio sarà negativo ma bisogna prendere le cose per come sanno, guardare agli aspetti positivi e imparare da quelli negativi. Sono sicuro che andrà tutto bene”, ha concluso Bellingham».