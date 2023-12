Bellingham vince il Golden Boy: arriva un consiglio per il futuro

Le parole di Jude Bellingham, centrocampista inglese del Real Madrid, dopo la vittoria del Golden Boy 2023. I dettagli

GOLDEN BOY – «Questa era la mia ultima possibilità, perché nel 2024 non potrò più competere visto che andrò fuori età per regolamento. Ce l’ho fatta al terzo tentativo e sono felice. Ci tenevo tantissimo, è un trofeo per la vita, si può vincere solo una volta».

PARAGONE CON KAKA’ – «Ancelotti mi ha paragonato a lui, però so che lo sto deludendo… Non parlo ancora spagnolo. Mi dispiace, ma sto incontrando ostacoli imprevisti con questa lingua. È difficile per me, lo riconosco. Prometto in ogni caso il massimo impegno».

PROSSIMI VINCITORI – «Faccio tre nomi. Innanzitutto Arda Güler, ormai recuperato dagli infortuni che gli hanno impedito di debuttare con il Real: è un fenomeno, lo vediamo in allenamento e siamo incantati da lui. Poi il mio ex compagno Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. E infine mio fratello Jobe, attaccante di razza».