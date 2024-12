Belotti Como: «Felice per il gol, peccato aver pareggiato; so che devo trasmettere la mia esperienza ai più giovani della squadra»

Le parole di Andrea Belotti, attaccante del Como, in conferenza stampa dopo il pareggio dei lariani contro il Venezia

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in Venezia Como. Di seguito le sue parole.

GOL E RUOLO DI LEADER – «Sono felice per il gol e mi dispiace per la mancata vittoria. Sento, però, che siamo sulla strada giusta e sono contento di aver messo a segno una rete importante perchè la società si aspetta tanto da me. Non voglio fermarmi, nemmeno nella prossima partita contro la Roma. Essendo uno dei più esperti di questa squadra so che devo mettere in campo la mia leadership, quella che avevo ai tempi del Torino. C’è differenza tra giocare con continuità e dover determinare in uno spezzone».

PARTITA – «Oggi sapevamo che era una partita difficile e importante, ero convinto che l’esperienza e la fame agonistica ci potessero consentire di portare a casa un risultato positivo. Il clima non ci ha aiutato, ma ci siamo rimboccati le maniche calandoci nel tipo di gara. Il gol per me è vita, penso che un attaccante ha troppo bisogno di andare a segno perchè ti senti sereno e ti riescono anche le giocate più difficili. L’aspetto mentale conta tantissimo».