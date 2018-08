Belotti-Napoli: pronta l’offerta. Petrachi smentisce

Il Napoli cerca un centravanti e ha messo gli occhi su Andrea Belotti. Offerta degli azzurri per il Gallo: si può chiudere a breve

Il Napoli vuole il Gallo Belotti. Il centravanti del Torino può essere il grande colpo estivo di Aurelio De Laurentiis e la risposta alla Juventus ma anche alle altre grandi che si sono rinforzate in maniera importante. Secondo Sportitalia, il Napoli ha pronta un’offerta da 50 milioni, ma Cairo ne chiede 65. Il presidente granata in realtà vorrebbe cedere il centravanti per 100 milioni, il prezzo della clausola, ma il rendimento del giocatore nell’ultima stagione, condizionata dagli infortuni, impone al presidente altre scelte.

Il giocatore avrebbe già un accordo col Napoli per 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Le parti stanno trattando ma il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha smentito la notizia dell’addio del centravanti ex Palermo: “Mi presento una volta l’anno a questa trasmissione, oggi siccome volevi fare audience vista la mia presenza hai sparato questa notizia su Belotti – dice il ds a Sportitalia – Mi spiace smentire la notizia in diretta ma devo farlo perché Andrea è un giocatore del Torino e nessuno ha contattato il Torino. Se il Napoli avesse contattato prima il giocatore avrebbe commesso un’irregolarità. Io ho un rapporto ottimo con Giuntoli, che per Sirigu mi aveva telefonato preliminarmente e mi aveva chiesto se a parlare di Salvatore con me perdeva tempo, gli ho detto di sì e non si è più fatto sentire“.