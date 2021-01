Benatia: «Tornare in Europa? Ho avuto molte offerte ma sono felice in Qatar. Su Allegri…»

Medhi Benatia racconta la sua carriera e il periodo alla Juventus. Ecco le parole del difensore marocchino sui bianconeri

Medhi Benatia, intervistato da Maroccofoottalk, ha parlato della sua esperienza alla Juve.

RITORNO IN EUROPA – «Ho avuto grandi opportunità in Europa, ma onestamente sono molto felice di essere qui in Qatar. La mia famiglia vive molto bene e questa è stata la cosa più importante in questa scelta. Ma ovviamente ci sono interessi da club europei e li ascolto sempre. Non ho mai detto di no. Non so quanto tempo resterei qui, ma continuerei a dare il massimo come se fossi in un grande club europeo».

TITOLARE ALLA JUVE – «Si è vero. Il mio secondo anno è andato molto bene, a differenza del primo dove ho avuto molta concorrenza e il giro d’affari è stato minimo. La squadra si conosceva bene. Avevo giocato una ventina di partite. La mia seconda stagione, invece, ho fatto quasi quaranta partite, mi sembra. Stavo facendo cose buone, ero diventato un giocatore importante in questa squadra. Ero felice. In questo periodo ho lavorato molto. Sono stato paziente e ho dato il massimo. Ha finito per dare i suoi frutti».

CONTRASTI CON ALLEGRI – «Sì, purtroppo il terzo anno, come dicevo, Massimo Allegri non ha mantenuto la promessa. Mi sono ritrovato in panchina quando non era previsto in partenza. Non ho accettato questa situazione e ho chiesto di lasciare il club a metà stagione. Non volevo rimanere un sostituto quando avevo appena fatto 40 partite di buon livello. Mi sono sentito derubato. Queste sono cose che accadono nel calcio».