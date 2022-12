Benetton Rugby, riceve una banana marcia per Natale: le scuse della squadra a Traoré

La notizia che ha fatto scalpore nella giornata odierna è senza dubbio quella accaduta a Cherif Traoré, giocatore della Benetton Rugby

La notizia che ha fatto scalpore nella giornata odierna è senza dubbio quella accaduta a Cherif Traoré, giocatore della Benetton Rugby.

Il pilone della nazionale italiana ha ricevuto come ‘regalo’ per Natale dai compagni di squadra una banana marcia. Forse uno scherzo… ma di pessimo gusto che ha visto subito la risposta della società. L’incontro, le scuse di tutto il gruppo e le parole del presidente Zatta: «Ciò che è accaduto a Cherif non rispecchia i valori che la famiglia Benetton porta avanti da anni. Mi fa piacere che Cherif abbia accettato le scuse e credo che l’accaduto rafforzerà il senso di unità nel gruppo».