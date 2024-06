Benevento Carrarese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Vigorito andrà in scena la semifinale dei playoff di Serie C Benevento Carrarese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Vigorito va in scena la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Benevento e Carrarese. Dopo la vittoria dell’andata dei toscani con il gol di Finotto, campani e toscani si sfidano per accedere alla finale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Nardi, Talia, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. All. Auteri.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. All. Dal Canto.

Benevento-Carrarese: orario e dove vederla

Benevento-Carrarese gara delle ore 20:30 di domenica 2 giugno, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 253). Per vedere la partita in streaming, sarà visibile anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.