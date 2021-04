Benevento, Schiattarella: «La salvezza sarebbe un risultato eccezionale»

Pasquale Schiattarella ha parlato dell’obiettivo salvezza in casa Benevento

Pasquale Schiattarella, leader del centrocampo e dello spogliatoio del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato dell’obiettivo salvezza.

SALVEZZA – «Se ci salviamo vorrà dire che abbiamo fatto un percorso eccezionale. Ovviamente abbiamo qualche voto, ma non ve lo dico, ne riparliamo a maggio. Mancano così poche partite che la cosa essenziale è non perdere. È importante anche vedere cosa accade sugli altri campi: noi vediamo sempre in casa nostra, ma se si incastrano risultati favorevoli non può che far piacere».

MODULO – «Da quando abbiamo iniziato il percorso con Inzaghi abbiamo sempre giocato a 4. A volte per situazioni di emergenza abbiamo dovuto cambiare. Farlo vuol dire essere intelligenti, ma il modulo non è un problema, non lo è mai stato e mai lo sarà».