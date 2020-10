Bentancur: «Tempi strani, ci mancano le nostre famiglie» – VIDEO

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve e dell’Uruguay, ha parlato così dell’attuale situazione dettata dal Coronavirus

«È tutto molto strano, in Europa giochiamo senza pubblico. Ora siamo qui e dobbiamo cantare l’inno Nazionale senza che vi siano i tifosi allo stadio, cambia tutto. Ci manca il fatto di non vedere i nostri cari. Dobbiamo stare calmi, fare il nostro lavoro e difendere la squadra. Questo è ciò che vogliamo di più. Il viaggio in Ecuador è stato strano, ma per un po’ di tempo sarà così».