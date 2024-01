Benzema ai ferri corti con l’Al-Ittihad: il francese in punizione

L’Al-Ittihad ha messo in punizione Karim Benzema; la squadra vola a Dubai, ma l’ex pallone d’oro rimane ad allenarsi da solo a Gedda

Continua il braccio di ferro tra Karim Benzema e l’Al-Itthiad. Il calciatore sta manifestando un aperto malessere per la decisione di essersi trasferito in Arabia Saudita, mentre il club ha deciso di punire l’ex Pallone d’Oro. Infatti la squadra è volata a Dubai per preparare la partita di ripresa del campionato contro l’Al-Taee: assente il francese che invece è rimasto ad allenarsi da solo a Gedda per decisione del tecnico, ex del River Plate, Marcelo Gallardo, infastidito dai comportamenti di quella che dovrebbe essere la stella della sua squadra.

I rapporti tesi sono iniziati quando l’ex Real Madrid aveva lasciato la squadra a fine 2023, saltando senza giustificazione gli ultimi tre allenamenti della squadra, arrivata poi dopo una brutta sconfitta con l’Al-Nassr di CR7. In seguito è rientrato in gruppo con una settimana di ritardo, appellandosi a un ciclone che lo ha sorpreso alle Isole Mauritius mentre era in vacanza con la famiglia. Intanto in Francia prosegue il lavoro dietro alle quinte del Lione, che sogna il suo ritorno nella prossima finestra di calciomercato: destinazione gradita dal francese.