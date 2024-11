Berardi Atalanta, trattativa concreta per l’attaccante del Sassuolo? Le priorità dei nerazzurri

Berardi Atalanta, la situazione attuale dopo le voci che vedono l’attaccante del Sassuolo vicino ai nerazzurri. Le priorità della Dea

Negli ultimi giorni giravano molto le voci su una possibile trattativa di calciomercato che vedrebbe l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi vicino all’Atalanta. Nonostante manchino due mesi (dove può accadere di tutto) le idee nerazzurre, ad oggi sono molto chiare.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, Berardi-Atalanta ad oggi risulta una pista fredda: nessuna trattativa in ballo. La priorità della Dea per l’attacco rimane Raspadori. A gennaio poi può accadere di tutto (mancano due mesi), ma l’attaccante del Sassuolo oggi non è vicino ai nerazzurri.