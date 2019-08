Bergwijn Fiorentina: chi è il talento olandese del PSV

La Fiorentina è fortemente interessata a Steven Bergwijn. Analisi sulle caratteristiche del giocatore olandese del PSV

Un obiettivo della Fiorentina per rinforzare le fasce è Steven Bergwijn del PSV. Si tratta di un’ala offensiva in grado di giocare in entrambi i lati: l’anno scorso ha disputato 23 partite a sinistra e 18 a destra. In particolare, oltre ai 14 gol e ai 12 assist, è strepitosa la sua grande capacità nel creare superiorità numerica.

Dall’inizio dell’Eredevisie 2018-2019 ha completato più dribbling di qualsiasi altro giocatore, ben 112. Non stupisce che la Fiorentina sia su di lui, visto che a parte Chiesa manca creatività sulle fasce. Nel caso arrivasse Bergwijn, Montella disporrebbe di due ali bravi a giocare in ogni lato.