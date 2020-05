Berlusconi: «Ripartenza Serie A? Non è un tema così urgente ora»

Silvio Berlusconi dice la sua sulla ripartenza della Serie A: queste le parole dell’ex presidente del Milan

RIPARTENZA – «Io amo il calcio. È stato una parte importante della mia vita. Sono il presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale. Ma oggi, mentre tanti italiani ancora muoiono, e tanti ancora soffrono negli ospedali, mentre tante aziende rischiano di fallire e tanti posti di lavoro di andare perduti, mentre ancora sono chiuse le scuole e le università, la ripartenza del calcio non mi sembra un tema così urgente. Anche se è necessario tutelarlo e il governo non sta facendo abbastanza per tutto il mondo dello sport, che è importante sia per un sano stile di vita sia per le migliaia di posti di lavoro che garantisce».