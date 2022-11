Bernardeschi: «Sono andato in Canada per uscire dalla comfort zone»

Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus, ospite della trasmissione Il Circolo dei Mondiali su Rai 1 ha parlato del suo addio all’Italia

BERNARDESCHI – «Andare in Canada è stata una scelta voluta. In Europa avevo dato già tanto e mi sono sentito pronto per una nuova esperienza. Anche per uscire dalla “comfort zone” dell’Italia e dell’Europa».