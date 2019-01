Niente festa per Bernardeschi dopo la vittoria in Supercoppa della Juventus. I motivi? Uno scherzo de “Le Iene”

Federico Bernardeschi non ha potuto festeggiare con i compagni di squadra la vittoria della Juve della Supercoppa italiana. I motivi? Uno scherzo de Le Iene. La trasmissione di Italia 1, che riprenderà domenica prossima, ha postato sui social un’anticipazione di ciò che è successo. Dal video si può vedere che Bernardeschi invece che festeggiare è rimasto chiuso nel bagno. Il bianconero ha poi ironizzato sull’accaduto tramite un commento su twitter:«Uno potrà festeggiare in pace? No, finché ci sono le Iene in giro. Bravi me l’avete fatta».

Il calciatore della @juventusfc @fbernardeschi invece di festeggiare con i suoi compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana è rimasto chiuso in bagno per colpa de #LeIene. Vi aspettiamo domenica 20 gennaio dalle 21:10 su Italia1 per scoprire il perché 😎😎😎 pic.twitter.com/Mdzl6IxMso — Le Iene (@redazioneiene) January 17, 2019