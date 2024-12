Bernardeschi ritorna in Serie A? Avvistato in Italia, le ultime

Federico Bernardeschi torna in Serie A? Il calciatore del Toronto visto in Italia e non ha mai negato la volontà di tornare

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma starebbe pensando a Federico Bernardeschi per sostituire Paulo Dybala in caso di addio dell’argentino.

L’ex Juve e Fiorentina, in forza al Toronto in MLS, sarebbe stato avvistato negli scorsi giorni nella Capitale, che è anche la città natale della moglie. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia.