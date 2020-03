Bertolini: «Finale UCWL a Torino? Premiata anche la Juventus»

Il commento della CT dell’Italia femminile Bertolini dopo l’assegnazione all’Allianz Stadium di Torino della Finale UCWL

Milena Bertolini, CT dell’Italia femminile, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dopo l’assegnazione a Torino della finale di Champions League femminile. Ecco le sue dichiarazioni.

«Attraverso l’assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla FIGC per promuovere il calcio femminile. Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come d’altronde altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento».