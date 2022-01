Best FIFA Men’s Player, i candidati: Lewandowski, Messi e Salah

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

The Best FIFA Men’s Player, svelati i nomi dei tre candidati alla vittoria: sono Lewandowski, Messi e Salah

La FIFA ha annunciato i tre candidati per il Best Men’s Player, premio che incorona il miglior giocatore in Europa dell’ultima stagione.

A concorrere per il premio saranno Lewandowski (Poland / FC Bayern München), Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC).