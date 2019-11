Biglietti Atalanta-Dinamo Zagabria: info e dove acquistarli

Biglietti Atalanta-Dinamo Zagabria: le info per l’acquisto dei tagliandi per la sfida fra la Dea e la formazione croata

L’Atalanta di Gasperini cerca i 3 punti nella gara che la vedrà opposta al Meazza di Milano ai croati della Dinamo Zagabria, al momento al 2° posto in classifica nel Gruppo C assieme allo Shakhtar Donetsk. I bergamaschi, attualmente ultimi con un solo punto, hanno bisogno di un successo per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Biglietti Atalanta-Dinamo Zagabria: la sfida è in programma martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza a Milano, impianto scelto dalla Dea per disputare le gare casalinghe nel torneo europeo. Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi per assistere alla partita.

Biglietti Atalanta-Dinamo Zagabria: dove acquistarli

L’Atalanta ha ufficializzato le modalità di vendita dei tagliandi per il match con la Dinamo Zagabria. I biglietti per assistere alla sfida del Meazza di Milano sono acquistabili dalle 12 di venerdì 15 novembre alle 21 di martedì 26 novembre:

Presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard;

su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard; Online su Vivaticket.it esclusivamente con caricamento in digitale su Dea Card;

esclusivamente con caricamento in digitale su Dea Card; Presso le biglietterie dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, esclusivamente il giorno della partita dalle ore 18.30 alle 21.

In caso di caricamento in digitale di biglietti o abbonamenti, la Deacard rappresenta il titolo di accesso valido per l’ingresso allo stadio, da esibire unitamente ad un valido documento di identità ed al tagliando segnaposto generato in fase di acquisto. È anche possibile effettuare una ristampa.

Limitazioni

I tifosi residenti in Croazia potranno acquistare esclusivamente il Settore ospiti e solo attraverso i canali di vendita ufficiali della società GNK Dinamo Zagabria.

I biglietti per i settori PRIMO ANELLO VERDE e PRIMO ANELLO BLU sono riservati ai possessori di Dea Card in corso di validità.

È vietato il cambio utilizzatore per i biglietti tradizionali, biglietti print@home, abbonamenti tradizionali 3 gare Group Stage UCL 2019-2020.

È consentito il cambio di utilizzatore per tutti i titoli di accesso digitali (abbonamenti o biglietti caricati su Dea Card).

L’operazione va effettuata online al link https://atalanta.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowChangeTicketEventList

A seguire uno schema sulle possibilità di cambio utilizzatore:

INTERO: cedibile a tutti i possessori di Dea Card

cedibile a tutti i possessori di Dea Card RIDOTTO DONNA: cedibile a tutte le Donne in possesso di Dea Card

cedibile a tutte le Donne in possesso di Dea Card RIDOTTO OVER 65: cedibile a tutti gli OVER 65 in possesso di Dea Card

cedibile a tutti gli OVER 65 in possesso di Dea Card RIDOTTO U18 e INVALIDI: cedibile a tutti gli U18 o invalidi possessori di Dea Card

I prezzi

Qui il listino prezzi dei tagliandi per i vari settori dello storico impianto milanese: