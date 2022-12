Biglietti Betis Siviglia Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti

Tramite il sito ufficiale sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Betis Siviglia Atalanta

In vista dell’amichevole Betis Siviglia Atalanta che si svolgerà in terra spagnola, la società nerazzurra ha reso note tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti del settore ospiti.

La vendita è attualmente in corso da 48 ore, con il tagliando vendibile al costo di 20€ tramite proticketing.com e soprattutto scaricabile tramite formato PDF.