Biglietti Bologna-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti

In vista di Bologna-Atalanta, nonostante manchino due mesi per il match, Vivaticket ha comunicato tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti.

La vendita è attualmente partita nella giornata di oggi, e ciò che si riscontra attualmente per il settore ospiti sono queste informazioni: biglietto a 25 € e vendita consentita solo ai possessori di Dea Card. Non è da escludere un possibile cambiamento per il posticipo del 9 gennaio 2023.