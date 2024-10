Biglietti Cagliari Milan, tutto quello che c'è da sapere

Tutti i dettagli sui biglietti Cagliari Milan, sfida valevole per la 12esima giornata di campionato di Serie A

Il Cagliari di Davide Nicola, dopo aver perso la seconda gara consecutiva tra Udinese e Bologna, mette nel mirino la Lazio in trasferta e successivamente il Milan in casa. Ecco le ultime sui biglietti proprio della gara contro i rossoneri:

SETTORE E PREZZI:

INTERO

Distinti: €120

Tribuna Blu: €150

Tribuna Rossa: €200

RIDOTTO DONNA, OVER 65 E UNDER 18:

Distinti: €100

Tribuna Blu: €120

Tribuna Rossa: €150



SETTORE OSPITI:

Non ancora in vendita. In attesa di determina da parte dell’ONMS.

I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili dalle ore 16 di domani giovedì 31 ottobre e potranno essere acquistati online (CLICCA QUI) nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Per tutta la stagione 2024/2025 il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda sarà abilitato alla vendita sia dei settori ordinari che dei settori dedicati ai diversamente abili (Distinti e Curva Sud). Il Ticket Service osserverà i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato ore 10-13.

Su https://cagliari.ticketag.dev/ sarà possibile in base alla disponibilità del momento vendere o acquistare il rateo abbonamento in tutti i settori dello stadio. Il Cagliari Calcio ricorda ai propri abbonati possessori del titolo in formato cartaceo o pdf di accedere ai tornelli il giorno gara solo ed esclusivamente con lo stampa@casa e non con la Fidelity Card Passione Casteddu.