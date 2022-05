Biraghi: «Brava Sampdoria per la salvezza. Noi male»

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria per 4-1

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «C’è poco da commentare oggi. Abbiamo sbagliato, facciamo mea culpa e i complimenti alla Sampdoria che si è salvata e libera di testa ha tirato fuori tutte le sue qualità. Fallito il primo match-point ora c’è il secondo. In settimana siamo stati sempre i soliti, penso che oggi c’è poco da analizzare e da piangere. Abbiamo sbagliato e arrivati all’ultima bisogna solo pensare a quello. Si gioca in casa e lì siamo diversi. Alla fine analizzeremo il perché degli alti e bassi, ora non è il momento».

JUVENTUS – «Per noi è importante giocare al Franchi, ci dà una spinta in più e lo dimostrano i dati. Sarà difficile, giocheremo contro la Juve, ma dobbiamo prepararla bene».