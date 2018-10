Biraghi allontana Milan e Inter: pronto il rinnovo con la Fiorentina

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, sta disputando una buona stagione ed è pronto al rinnovo con i viola

Inter e Milan sono sulle tracce di Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro, autore anche di un gol con la maglia della Nazionale italiana, sta disputando una buona stagione con la maglia della Fiorentina. «Lui è tifoso nerazzurro e da quelle parti lo stimano molto. Altri due allenatori che stravedono per Cristiano, sono Gattuso e De Zerbi. Io con loro mi sono confrontato spesso, il Milan ci aveva pensato nella precedente gestione, ma ora pensiamo alla Fiorentina con cui tra l’altro siamo vicini al rinnovo. Per me, Biraghi è il nuovo Grosso: può crescere ancora molto» ha detto di recente il suo agente.

Il terzino sinistro è seguito da numerosi club ma, come rivelato dal suo agente, è pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina. L’attuale accordo scadrà nel 2021 ma presto arriverà il rinnovo. Secondo calciomercato.com, entro Natale Biraghi metterà la firma sul nuovo contratto con scadenza nel 2023. Previsto anche un ritocco dell’ingaggio: 1 milione netto a stagione più bonus. Chiaro messaggio lanciato a Milan e Inter e alle altre pretendenti: la Fiorentina blinda Cristiano Biraghi. Pronto il rinnovo del contratto per il laterale mancino classe ’94.