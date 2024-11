Bisseck: «Rinnovo con l’Inter importante per me. Ecco i punti su cui posso crescere con Inzaghi»

Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha commentato il suo rinnovo di contratto fino al 2029 con i nerazzurri ai canali ufficiali del club

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Yann Bisseck ha commentato così il suo rinnovo di contratto appena ufficializzato e firmato con il calciomercato Inter fino al 2029. Queste le dichiarazioni del giovane difensore tedesco.

COSA SIGNIFICA QUESTO RINNOVO? – «Che il club e il mister si fidano di me, tutti sono felici con la mia crescita. Il rinnovo è soddisfacente per tutti. Credo di aver fatto meglio di quello che tanti si aspettavano all’inizio, perché non penso che molti mi conoscessero quando sono arrivato. Ho lavorato bene e ho imparato la tattica, il calcio italiano e la lingua. Per ora è stato un’esperienza piena di successi».

IN COSA POSSO CRESCERE? – «In tanto, ci sono molti aspetti che posso migliorare. Tecnicamente fisicamente sono ad un buon livello ma devo crescere sotto il punto di vista mentale e tattico».

SE MI SAREI MAI IMMAGINATO UN SALTO COSÌ IMPORTANTE? – «Ho sempre creduto di poter avere una bella carriera, non è stato facile arrivare fin qui ma ho sempre pensato fosse possibile. Ora che sta succedendo è bellissimo per la mia famiglia. Cercherò di continuare così».

COSA MI HA COLPITO DI QUESTO GRUPPO? – «Non mi aspettavo di arrivare in un grande club come questo e avere compagni gentili, molte volte quando arrivi in una grande società non ti rispettano ma tutti mi hanno accolto bene e mi sono sentito subito a casa. Ora posso dire che Milano è casa mia».

IO UN IDOLO PER I TIFOSI? UN MESSAGGIO PER LORO – «Forse idolo è un po’ troppo ma li amo, adoro il sostegno che ci danno. Abbiamo avuto bei momenti ma ci saranno sempre vicini. Spero di continuare a piacergli e di ricambiare con ottime prestazioni e tanti altri trofei».