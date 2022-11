Biuk Atalanta, la giovane ala croata nel mirino dei nerazzurri

L’ala croata Stipe Biuk è corteggiata dall’Atalanta per potenziare un reparto dove si necessità qualità offensiva

Per l’Atalanta non c’è tempo da perdere: occorre intervenire subito per potenziare una squadra tanto buona quanto intenzionata rinforzarsi nella maniera migliore possibile. Seguendo le direttive di Gasperini, bisogna puntellare fasce e anche l’attacco.

Proprio su quest’ultimo reparto i nerazzurri analizzano alcuni profili già individuati in estate: su tutti quello dell’ala classe 2002 Stipe Biuk, in forza allo Hajduk Spalato (che chiede 7 milioni di euro). L’ala accetterebbe volentieri il passaggio alla corte bergamasca, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo fattori come concorrenza, trattativa e altre possibili occasioni di mercato.