Blocco mercato Milan, decisivo l’intervento di Elliott: posticipato il pagamento di 12 milioni di euro così da rientrare nei parametri fissati dalla Figc

Blocco mercato Milan, l’indicatore di liquidità poteva costare caro. Come sottolinea Libero, così come la Uefa, la Figc pretende che le squadre di Serie A rispettino determinati parametri per poter iscriversi al campionato e per evitare pesanti sanzioni. Tra queste ultime, una norma prevede che i club debbano depositare entro il 31 maggio i prospetti contenenti gli indicatori di controllo, di cui il più importante è quello di liquidità. Per non aver problemi, l’attivo di ogni club deve essere pari almeno al 60% dei debiti a breve.

Qualora la norma non venisse rispettata, il club rischierebbe il blocco del mercato per la stagione successivo. E la situazione del Milan non è delle più rosee, con 128 milioni di euro di debiti a breve al 7,7 per cento di interessi con Elliott, con l’assemblea dei soci in programma il 2 maggio. Ma ecco l’intervento del fondo: Elliott darà il consenso a posticipare il pagamento di 12 milioni, così da non dover restituire quei soldi a metà ottobre 2018 ma nel giugno 2019. E così viene aggirato il temibile indicatore di liquidità…