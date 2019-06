Boban Milan, ufficiale: è il nuovo Chief Football Officer del club. Il croato lascia l’impegno da vicepresidente della FIFA

Zvonimir Boban presto entrerà a far parte della dirigenza del Milan. L’ex centrocampista croato, infatti, ha lasciato il suo incarico come vicepresidente della FIFA, diventando il nuovo Chief Football Officer del Club, come si evince dal sito ufficiale del Milan.

Questo un estratto delle sue parole sul sito ufficiale della FIFA: «Le persone dell’AC Milan sono la mia famiglia e la città di Milano e l’Italia sono la mia casa. Ho un desiderio ardente di aiutare questo club glorioso».