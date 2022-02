ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vieri alla BoboTV: «Sarri non può dire certe cose! Vada ad allenare in B o in C. La Lazio deve competere per l’Europa ogni anno»

L’ex attaccante di Juve e Inter Christian Vieri ha tuonato nel corso della sua BoboTV contro il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, in particolare sulle sue dichiarazioni dopo l’eliminazione dall’Europa League dei biancocelesti.

LE PAROLE – «Sarri ha detto che ora finalmente si possono allenare. Non le voglio sentire queste cazzate, allora vai ad allenare in serie B o C. La Lazio deve fare la Champions o l’Europa League ogni anno. Non si possono dire queste robe».