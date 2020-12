Vittoria in trasferta del Boca Juniors nella gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Libertadores.

Gli Xeneizes si sono imposti per 1-0 sul campo dell’Internacional di Porto Alegre grazie ad un gol di Carlos Tevez.

L’Apache ha festeggiato la rete omaggiando la memoria di Diego Armando Maradona e, seguendo l’esempio di Lionel Messi, ha indossato una vecchia maglia del Boca Juniors utilizzata dallo stesso Pibe de Oro.

💪🔷🔶⚽ That man Carlos Tevez gave @BocaJrsOficial the 1-0 win tonight in Porto Alegre! #Libertadores pic.twitter.com/Go4lrffsao

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) December 3, 2020