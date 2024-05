Bologna, corsa a tre per l’allenatore: Italiano il favorito, Palladino e Tedesco le alternative

Bologna, sono tre i nomi per sostituire Thiago Motta sulla panchina: Italiano il favorito, Palladino e Tedesco alle sue spalle

Il Bologna è al lavoro per trovare il nuovo allenatore dopo l’addio di Thiago Motta e, come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo della dirigenza è chiudere il prima possibile. Nonostante alcune suggestioni come Pioli o Tudor però, la lista dei prescelti si è ridotta a tre nomi: Italiano, Palladino e Tedesco.

Il tecnico della Fiorentina sarebbe il favorito, ma molto dipende dalla sua volontà: non tanto per l’ingaggio o la durata del contratto, ma il tecnico vorrebbe rassicurazioni sul mercato e sulle ambizioni della squadra di Saputo: Italiano sa che andrebbe a sostituire un tecnico che ha compiuto un’impresa e per il suo successore l’incarico non è dei più semplici. Alle sue spalle ci sono Palladino e Tedesco, con il tecnico del Monza in vantaggio: anche se il CT del Belgio è più che una suggestione, il rischio è che non si liberi prima del 15 luglio, ovvero il giorno dopo la fine degli Europei.