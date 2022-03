Bologna, Barrow alla ricerca del gol perduto: l'ultimo contro... la Fiorentina

Barrow è alla ricerca del gol con la maglia del Bologna: cento giorni d’assenza dalla rete e ultimo proprio contro la Fiorentina

Manca il gol a Barrow del Bologna. L’attaccante sta vivendo un periodo difficile sotto l’aspetto realizzativo.

Sono cento giorni che Musa non segna con i felsinei, particolarità è che l’ultimo lo ha segnato proprio contro la Fiorentina, prossimo avversario del Bologna in campionato. Ultima chiamata per Barrow, Mhijalovic lo sta aspettando ma non in eterno.