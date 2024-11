Bologna, nel mirino della dirigenza un giovane talento dell’Inter, le ultime

Bologna, i rossoneri mettono nel mirino un giovane talento dell’Inter: nella trattativa può finire anche Fabbian

I dirigenti del calciomercato Inter farebbero bene a guardarsi attorno e prestare attenzione alle offerte che potrebbero arrivare per i propri gioielli. Tra di essi c’è anche Francesco Pio Esposito, che sta brillando in prestito allo Spezia. L’attaccante classe 2005, stando al giornalista Gian Luca Rossi, sarebbe finito nel mirino del Bologna: i due club potrebbero mettere in piedi un’operazione in estate che coinvolga anche Giovanni Fabbian. Da qui la chiacchiera dei nerazzurri con lo Spezia.

CALCIOMERCATO INTER – «Bertola? Ha come procuratore Tullio Tinti, l’Inter ci ha fatto molte operazioni. Ma ci vedo un colloquio Spezia-Inter e nulla di più, mi sembra più collegato a Francesco Pio Esposito. Si parla con lo Spezia perché è stato già richiesto dal Bologna, che dell’Inter ha già Fabbian. Lo scenario verosimile è Esposito a Bologna sempre con recompra per l’Inter e Fabbian in nerazzurro se è pronto. Tenete d’occhio Esposito come nome per l’Inter, secondo alcuni i nerazzurri hanno in casa un predestinato da Nazionale maggiore».